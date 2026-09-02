Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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02.09.2026 15:58:15
Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen
Der STOXX 50 kommt am Mittwochnachmittag nicht vom Fleck.
Um 15:40 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.05 Prozent höher bei 5’412.38 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.037 Prozent tiefer bei 5’407.74 Punkten, nach 5’409.76 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’377.49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’418.44 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1.05 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 5’454.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’189.45 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 4’509.93 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.18 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Zählern.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 1.86 Prozent auf 121.84 GBP), Rheinmetall (+ 1.67 Prozent auf 1’097.80 EUR), Roche (+ 1.64 Prozent auf 353.20 CHF), Siemens Energy (+ 1.18 Prozent auf 142.74 EUR) und Novartis (+ 1.18 Prozent auf 132.50 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-2.40 Prozent auf 86.24 GBP), Enel (-2.37 Prozent auf 8.97 EUR), RELX (-2.17 Prozent auf 25.75 GBP), BAT (-1.87 Prozent auf 40.96 GBP) und National Grid (-1.42 Prozent auf 11.48 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 10’656’164 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 559.550 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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