Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone

Um 15:41 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.06 Prozent stärker bei 5’404.65 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.283 Prozent auf 5’363.06 Punkte an der Kurstafel, nach 5’347.95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’410.79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’354.53 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.241 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, lag der STOXX 50 bei 5’365.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’408.52 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’792.61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9.03 Prozent zu. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 3.15 Prozent auf 207.90 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.98 Prozent auf 6.06 EUR), Siemens (+ 2.65 Prozent auf 267.15 EUR), Airbus SE (+ 2.48 Prozent auf 198.46 EUR) und Siemens Energy (+ 2.38 Prozent auf 133.42 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Unilever (-1.23 Prozent auf 48.43 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.17 Prozent auf 86.42 GBP), BAT (-0.88 Prozent auf 43.80 GBP), Deutsche Telekom (-0.70 Prozent auf 25.54 EUR) und Rio Tinto (-0.60 Prozent auf 65.06 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9’592’029 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 576.585 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.40 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch