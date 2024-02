Aufschläge in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone

Am Freitag steigt der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0.27 Prozent auf 4’214.93 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.124 Prozent auf 4’208.97 Punkte an der Kurstafel, nach 4’203.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’228.61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’208.97 Zählern.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0.257 Prozent. Vor einem Monat, am 02.01.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’091.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.11.2023, wurde der STOXX 50 mit 3’898.27 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, notierte der STOXX 50 bei 3’843.78 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3.00 Prozent nach oben. Bei 4’236.11 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’010.21 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.46 Prozent auf 64.63 EUR), Diageo (+ 2.44 Prozent auf 29.76 GBP), UBS (+ 1.67 Prozent auf 25.54 CHF), Bayer (+ 1.33 Prozent auf 28.65 EUR) und BAT (+ 1.24 Prozent auf 23.69 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-1.97 Prozent auf 4.57 GBP), Glencore (-1.88 Prozent auf 4.18 GBP), Rio Tinto (-1.29 Prozent auf 54.16 GBP), National Grid (-0.81 Prozent auf 10.43 GBP) und Enel (-0.42 Prozent auf 6.21 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9’325’966 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 463.402 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.49 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch