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STOXX 50-Performance im Fokus 25.08.2026 15:58:12

Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Das macht das Börsenbarometer in Europa am zweiten Tag der Woche.

RELX
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Um 15:41 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.12 Prozent auf 5’487.37 Punkte zu. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.297 Prozent höher bei 5’497.17 Punkten, nach 5’480.89 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5’487.37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’509.51 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 5’429.15 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.05.2026, einen Stand von 5’255.54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’605.09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.70 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3.44 Prozent auf 153.86 EUR), Rolls-Royce (+ 2.63 Prozent auf 15.40 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.20 Prozent auf 79.90 CHF), Siemens (+ 1.94 Prozent auf 286.05 EUR) und Airbus SE (+ 1.90 Prozent auf 206.70 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BAT (-1.91 Prozent auf 41.14 GBP), RELX (-1.66 Prozent auf 26.08 GBP), HSBC (-1.48 Prozent auf 15.06 GBP), Unilever (-1.41 Prozent auf 47.15 GBP) und Nestlé (-1.28 Prozent auf 79.43 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 11’604’881 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 580.439 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die BP-Aktie weist mit 7.29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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