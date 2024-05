Aufschläge in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell

Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.70 Prozent auf 4’430.99 Punkte aufwärts. Zuvor ging der STOXX 50 0.287 Prozent höher bei 4’412.82 Punkten in den Handel, nach 4’400.19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4’412.82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’432.77 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4’372.21 Punkte. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 07.02.2024, bei 4’235.22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, bei 4’032.48 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8.28 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4’462.29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’010.21 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UBS (+ 9.28 Prozent auf 27.21 CHF), UniCredit (+ 3.17 Prozent auf 35.94 EUR), Glencore (+ 2.21 Prozent auf 4.65 GBP), Rio Tinto (+ 2.14 Prozent auf 55.84 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 1.68 Prozent auf 45.51 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-0.60 Prozent auf 21.61 EUR), BP (-0.20 Prozent auf 5.09 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.10 Prozent auf 413.90 EUR), Unilever (-0.05 Prozent auf 41.86 GBP) und Nestlé (+ 0.00 Prozent auf 91.36 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 7’795’557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 503.271 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

In diesem Jahr weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch