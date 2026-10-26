Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0.07 Prozent höher bei 6’072.28 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.241 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.111 Prozent auf 6’061.50 Punkte an der Kurstafel, nach 6’068.22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’075.16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’061.50 Zählern.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, mit 6’302.82 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 6’280.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5’674.50 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3.79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2.57 Prozent auf 45.11 EUR), UniCredit (+ 1.96 Prozent auf 72.19 EUR), Siemens Energy (+ 1.50 Prozent auf 120.46 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.10 Prozent auf 41.19 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.09 Prozent auf 28.23 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen BASF (-1.01 Prozent auf 51.92 EUR), SAP SE (-0.70 Prozent auf 212.90 EUR), Deutsche Telekom (-0.67 Prozent auf 25.18 EUR), Infineon (-0.63 Prozent auf 48.37 EUR) und Rheinmetall (-0.47 Prozent auf 1’014.20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 263’357 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 542.360 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch