Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

Letztendlich kletterte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1.05 Prozent auf 4’936.90 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.134 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.451 Prozent höher bei 4’907.58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4’885.57 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4’953.69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4’907.58 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, bei 4’909.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4’950.98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’207.16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9.40 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’121.71 Punkten. Bei 4’380.97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 3.55 Prozent auf 78.12 EUR), Eni (+ 1.74 Prozent auf 14.24 EUR), Siemens (+ 1.70 Prozent auf 170.34 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.62 Prozent auf 94.26 EUR) und Stellantis (+ 1.61 Prozent auf 14.01 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Börse (-0.90 Prozent auf 209.10 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.09 Prozent auf 3.77 EUR), SAP SE (+ 0.00 Prozent auf 206.85 EUR), Enel (+ 0.08 Prozent auf 7.08 EUR) und Allianz (+ 0.27 Prozent auf 295.70 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’968’371 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 295.681 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 hat die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

