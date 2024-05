Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag fester

Um 12:08 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.06 Prozent auf 4’984.94 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4.264 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.071 Prozent stärker bei 4’985.71 Punkten, nach 4’982.18 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’975.76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’991.17 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.07 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, einen Stand von 4’921.22 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 4’877.77 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’218.04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 10.46 Prozent. Bei 5’121.71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’380.97 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 0.98 Prozent auf 3.63 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.92 Prozent auf 458.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.91 Prozent auf 22.21 EUR), Eni (+ 0.74 Prozent auf 14.46 EUR) und UniCredit (+ 0.68 Prozent auf 36.56 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-0.66 Prozent auf 167.46 EUR), Infineon (-0.62 Prozent auf 36.86 EUR), Enel (-0.53 Prozent auf 6.59 EUR), Bayer (-0.50 Prozent auf 27.92 EUR) und adidas (-0.48 Prozent auf 230.40 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Intesa Sanpaolo-Aktie aufweisen. 7’082’943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 360.367 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch