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01.10.2026 17:08:25

Auf Kosten der Urlaubstage?: VW-Chef Blume plädiert für längere Arbeitszeiten

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Volkswagen sucht Wege, seine hohen Arbeitskosten zu senken. Konzernchef Blume hat dafür einen konkreten Weg ins Auge gefasst, für den es zwei verschiedene Umsetzungen gibt. Die IG Metall kündigt bereits entschlossenen Widerstand an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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