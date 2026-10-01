Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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01.10.2026 17:08:25
Auf Kosten der Urlaubstage?: VW-Chef Blume plädiert für längere Arbeitszeiten
VolkswagenVolkswagen sucht Wege, seine hohen Arbeitskosten zu senken. Konzernchef Blume hat dafür einen konkreten Weg ins Auge gefasst, für den es zwei verschiedene Umsetzungen gibt. Die IG Metall kündigt bereits entschlossenen Widerstand an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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