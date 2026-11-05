AudioCodes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AudioCodes hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.100 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AudioCodes im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 64.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 61.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch