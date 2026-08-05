AudioCodes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AudioCodes hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AudioCodes noch ein Gewinn pro Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 63.0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 61.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch