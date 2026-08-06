Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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06.08.2026 17:03:00
Audi wechselt Vertriebsvorstand aus, Siemens und Commerzbank mit Rekordergebnissen - das war Donnerstag, 6.8.2026
CommerzbankAudi tauscht den Vertriebsvorstand aus, der Fahrradriese Accell steht vor dem Aus und Dax-Konzerne melden trotz Wirtschaftskrise Rekordergebnisse – über die wichtigsten Wirtschaftsthemen informieren wir Sie in unserem Newsletter „Der Tag“.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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