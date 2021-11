AUDI-Produktionsvorstand Kössler übergibt Posten an VW-Manager

Die Nachfolge tritt Gerd Walker an, der seine Laufbahn bei AUDI in der Produktion begonnen hat und aktuell die Volkswagen Konzern Produktion in Wolfsburg leitet, wie das in Ingolstadt ansässige Unternehmen mitteilte. Kössler wurde 2017 zum Produktionschef ernannt.

"Mit Gerd Walker gewinnt AUDI einen versierten Produktionsexperten, der die Transformation der weltweiten AUDI-Werke in Richtung E-Mobilität weiter vorantreiben wird", sagte VW-CEO Herbert Diess laut Mitteilung.

FRANKFURT (Dow Jones)