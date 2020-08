Audi Canada nomme un nouveau président : Vito Paladino

Son mandat débute le 1 er septembre 2020.

AJAX, ON, le 25 août 2020 /CNW/ - Vito Paladino deviendra le président d'Audi Canada le 1er septembre 2020. Il succédera ainsi à Giorgio Delucchi, qui a été promu au poste de responsable des ventes pour la région de la Chine et de Hong Kong, et qui travaillera à partir de nos bureaux d'Ingolstadt, en Allemagne. M. Paladino occupe actuellement le poste de directeur principal des ventes et du soutien après-vente à Audi Canada.

Vito Paladino est ressortissant canadien, et il détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Schulich School of Business de l'Université York. Tout au long de sa carrière, il a occupé des postes aux responsabilités croissantes au sein des secteurs de la vente, du soutien après-vente, du marketing, du développement de réseaux et de la gestion des affaires. Au cours de son mandat à Audi Canada, il a fait preuve d'une grande capacité à diriger et à motiver les membres d'équipe à dépasser les objectifs dans les domaines des ventes, des parts de marché, de la fidélisation de la clientèle et de la rentabilité.

Audi Group, avec ses marques Audi, Ducati et Lamborghini, est l'un des fabricants d'automobiles et de motocyclettes les plus prospères dans le segment haut de gamme. Il œuvre dans plus de 100 marchés partout dans le monde et il fabrique des véhicules dans 16 emplacements répartis dans 11 pays. Les filiales détenues à 100 % d'AUDI AG comprennent Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant'Agata Bolognese, Italie) et Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologne, Italie).

En 2019, Audi Group a livré à ses clients environ 1 845 000 automobiles de marque Audi, 8 205 voitures sport de marque Lamborghini et 53 183 motocyclettes de marque Ducati. Au cours de l'exercice 2019, les revenus totaux d'AUDI AG ont atteint 55,7 milliards d'euros, et le bénéfice d'exploitation de l'entreprise s'élevait à 4,5 milliards d'euros. Actuellement, environ 90 000 personnes travaillent pour cette entreprise partout dans le monde, dont 60 000 d'entre elles en Allemagne. Comptant sur de nouveaux modèles, une offre en matière de mobilité novatrice et d'autres services attrayants, Audi devient un fournisseur de mobilité individuelle durable de haute qualité.

