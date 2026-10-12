Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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12.10.2026 08:58:00
Audi-Auslieferungen brechen ein: China wird für VW zum Problem
Der Absatzrückgang bei Audi beschleunigt sich. Die Zahlen des VW-Konzerns zeigen, wie stark der chinesische Markt die Entwicklung belastet.
Audi liefert im dritten Quartal fast ein Fünftel weniger Autos aus. Auch der VW-Konzern verzeichnet einen deutlichen Rückgang – vor allem der Einbruch in China belastet die Bilanz.
- Audi-Auslieferungen sinken im dritten Quartal um 19,7 Prozent
- VW-Konzern verzeichnet weltweit 14,3 Prozent weniger Auslieferungen
- China bleibt der grösste Belastungsfaktor für den Autobauer
Die VW-Tochter Audi hat im abgelaufenen dritten Quartal fast ein Fünftel weniger Autos an ihre Kunden ausgeliefert. Insgesamt waren es 314.905 Fahrzeuge der Kernmarke, wie die Ingolstädter am Montag mitteilten. Das bedeutet ein Minus von 19,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit beschleunigt sich der Abwärtstrend. Im zweiten Quartal hatte der Rückgang noch bei rund 8 Prozent gelegen.
Auch der Mutterkonzern Volkswagen bekam die Schwäche im wichtigen chinesischen Automarkt deutlich zu spüren. Die weltweiten Auslieferungen sanken von Juli bis September um 14,3 Prozent auf 1,87 Millionen Fahrzeuge. In den ersten neun Monaten summierte sich das Minus auf 9,0 Prozent. Der Konzern lieferte insgesamt 6,01 Millionen Fahrzeuge aus.
Audi-Auslieferungen in den ersten neun Monaten rückläufig
Auf die ersten neun Monate des Jahres gerechnet, kommt Audi derzeit auf 1,04 Millionen Auslieferungen. Das sind 11,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Immerhin liegt Audi in Deutschland und Europa im bisherigen Jahresverlauf leicht im Plus.
Bei den Konzernmarken gehört Audi damit zu den grössten Verlierern. Auch die Marke Volkswagen Pkw verzeichnete im dritten Quartal einen Rückgang von fast 20 Prozent. Skoda hielt den Absatz dagegen in etwa stabil. Im Lkw-Geschäft mit den Marken Scania, MAN und Volkswagen Truck & Bus stieg der Absatz um gut 10 Prozent auf 78.900 Fahrzeuge.
China-Schwäche und US-Zölle belasten Audi
Die VW-Tochter leidet – wie alle deutschen Hersteller – unter dem harten Wettbewerb und dem schwächelnden Markt in China. Zudem treffen die US-Zölle den Autobauer besonders hart, weil er – anders als beispielsweise BMW – keine eigene Produktion in den USA hat. In den ersten neun Monaten des Jahres hat Audi in China knapp ein Viertel und in den USA rund ein Sechstel weniger Autos verkauft. Verstärkt wird der Rückgang aktuell laut Audi durch Modellwechsel bei den beiden Volumenmodellen A1 und Q2.
Die Zahlen des Volkswagen-Konzerns verdeutlichen die Bedeutung des chinesischen Marktes für die Absatzentwicklung. Dort brachen die Auslieferungen im dritten Quartal um 38,5 Prozent auf 405.800 Fahrzeuge ein. In Westeuropa fiel der Rückgang mit 2,8 Prozent auf 780.000 Fahrzeuge deutlich moderater aus. In Nordamerika sanken die Auslieferungen um 5,8 Prozent auf 232.700 Fahrzeuge.
Elektroautos: Europa wächst, China schwächelt
Auch bei den vollelektrischen Fahrzeugen konnte Volkswagen den Rückgang nicht verhindern. Die Auslieferungen sanken im dritten Quartal konzernweit um 4,7 Prozent auf 240.200 Einheiten. Während der Absatz in Europa um knapp ein Fünftel zulegte, ging er in China um 30 Prozent zurück.
Audi-Auslieferungen deutlich unter dem Niveau von 2023
Wie deutlich der seit einigen Jahren laufende Abwärtstrend bei Audi ist, zeigt sich auch im Vergleich mit älteren Zahlen. Im dritten Quartal 2023 hatte Audi noch knapp 480.000 Autos seiner Kernmarke ausgeliefert – rund die Hälfte mehr als jetzt.AWP
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