Auddia: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Auddia hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Auddia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -12.240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch