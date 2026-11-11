AUCNET hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AUCNET hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 20.12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AUCNET 9.56 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat AUCNET mit einem Umsatz von insgesamt 16.22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8.54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch