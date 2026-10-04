BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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04.10.2026 12:30:28
Auch Vorzeigekonzern BMW bleibt nicht verschont
BMW reagiert auf sinkende Gewinne und startet einen Konzernumbau. 8000 Stellen in Verwaltung und Entwicklung fallen weg, unrentable Modelle werden gestrichen und die Produktion stärker lokalisiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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