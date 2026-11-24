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24.11.2026 23:51:28
Auch T-Mobile US ausgespäht: US-Jury spricht Huawei wegen Iran-Geschäften und Technologiediebstahl schuldig
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
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24.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
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24.11.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
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24.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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24.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.ch)
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24.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
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24.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)
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24.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
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24.11.26
|Schwacher Handel: DAX im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|11.11.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
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|06.11.26
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|05.11.26
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|11.11.26
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|06.11.26
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|Deutsche Bank AG
|06.11.26
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|05.11.26
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|05.11.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
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Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – US-Handel endet uneinheitlich -- Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow schloss im Dienstagshandel höher, US-Techtitel verloren. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.