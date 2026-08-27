NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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27.08.2026 22:41:51
Auch Software-Werte legen zu: Nvidia übertrifft Erwartungen und gibt US-Börsen Auftrieb
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Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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NVIDIA am 27.08.2026
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