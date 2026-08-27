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27.08.2026 22:41:51

Auch Software-Werte legen zu: Nvidia übertrifft Erwartungen und gibt US-Börsen Auftrieb

NVIDIA
181.08 CHF -0.06%
Kaufen Verkaufen
Nvidia hat seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal mehr als verdoppelt, die Aktien steigen um rund 9,5 Prozent. Derweil belastet eine geplante Milliarden-Anleihe den Impfstoffhersteller Moderna. Am Ölmarkt sorgt die unklare Gemengelage in Nahost weiter für Nervosität.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.063 19.03.2027 154717221
Long 10.8022 18.12.2026 153823237
Long 367.2738 18.09.2026 156468961
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6777 12.79 159437150
Long 7.8143 10.62 158786663
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4954 9.13 155882012
Short 11.8475 4.31 155496909
Short 14.1259 3.07 156742309
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.05 116116852
Long 10 -10.07 153821610
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

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27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
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✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’006.48 19.31 SJYB2U
Short 15’297.40 13.70 S7BCRU
Short 15’860.05 8.99 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’417.97 28.08.2026 11:49:39
Long 13’819.86 19.98 SGBRFU
Long 13’512.07 13.97 S1B6WU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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NVIDIA am 27.08.2026

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