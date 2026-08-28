Auch Block 2 des AKW Beznau ist wieder am Netz

Döttingen AG (awp/sda) - Der Block 2 des Atomkraftwerks Beznau in Döttingen AG ist nach dem Brennelementwechsel wieder am Netz. Der Reaktor wird laut Energiekonzern Axpo voraussichtlich innerhalb von zwei Tagen Volllast erreichen. Damit sind beide Blöcke in Beznau in Betrieb.

Im Block 2 wurden 20 der insgesamt 121 Brennelemente ausgetauscht, wie Axpo am Freitag mitteilte. Darüber hinaus führte Axpo nach eigenen Angaben während des Stillstands Prüfarbeiten, Systemtests sowie geplante Instandhaltungsarbeiten an einzelnen Komponenten durch. Rund 150 externe Fachkräfte hätten dabei die Mitarbeitenden des Kernkraftwerks Beznau (KKB) unterstützt.

Ungewöhnlich hohe Temperaturen der Aare in den Sommermonaten hatten den Betrieb der beiden flussgekühlten Reaktoren geprägt. Gemäss Zwischenverfügung des Bundesamtes für Energie (BFE) reduzierte das KKB seine Leistung seit Mai bei Bedarf. In den Monaten Juni, Juli und August waren zeitweise ein oder beide Reaktoren abgeschaltet.

Der Block 1 ist bereits seit dem 21. August am Netz. Die beiden Blöcke produzieren gemäss Axpo jährlich rund 6 Terawattstunden Strom und decken damit ein Zehntel des Strombedarfs der Schweiz.