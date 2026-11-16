Aucfan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aucfan hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 4.02 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aucfan -28.440 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 54.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.72 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4.23 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren -31.510 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25.94 Prozent auf 5.86 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch