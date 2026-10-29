Auburn National Bancor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Auburn National Bancor liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Auburn National Bancor die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.640 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.0 Millionen USD – eine Minderung von 20.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch