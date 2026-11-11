Aubex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aubex hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.86 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 49.87 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Aubex 1.34 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.59 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch