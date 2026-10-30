AU Optronics legte Quartalsergebnis vor

AU Optronics stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.33 TWD gegenüber -0.170 TWD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AU Optronics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4.34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 66.88 Milliarden TWD im Vergleich zu 69.91 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch