Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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06.04.2026 10:02:18
ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wienerberger von vor einem Jahr angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wienerberger-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden Wienerberger-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 27.78 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Wienerberger-Aktie investiert, befänden sich nun 3.600 Wienerberger-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 23.16 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 83.37 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 83.37 EUR, was einer negativen Performance von 16.63 Prozent entspricht.
Alle Wienerberger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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