Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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10.08.2026 10:02:24
ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren angefallen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Wienerberger-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34.84 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Wienerberger-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.870 Wienerberger-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 62.40 EUR, da sich der Wert einer Wienerberger-Aktie am 07.08.2026 auf 21.74 EUR belief. Mit einer Performance von -37.60 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Wienerberger eine Marktkapitalisierung von 2.37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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