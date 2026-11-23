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|Wienerberger-Investition im Blick
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23.11.2026 10:02:22
ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren in Wienerberger eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Wienerberger-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25.64 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hat, hat nun 3.900 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wienerberger-Aktie auf 15.15 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59.09 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 40.91 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Wienerberger einen Börsenwert von 1.65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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