ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde das Wienerberger-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Wienerberger-Papier bei 26.40 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Wienerberger-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 378.788 Wienerberger-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’231.06 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 13.11.2026 auf 16.45 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -37.69 Prozent.

Wienerberger war somit zuletzt am Markt 1.80 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch