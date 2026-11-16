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|Wienerberger-Investment im Blick
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16.11.2026 10:02:16
ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Wienerberger-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Wienerberger-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Wienerberger-Papier bei 26.40 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Wienerberger-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 378.788 Wienerberger-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’231.06 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 13.11.2026 auf 16.45 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -37.69 Prozent.
Wienerberger war somit zuletzt am Markt 1.80 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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