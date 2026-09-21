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Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706

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Langfristige Performance 21.09.2026 10:02:30

ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor einem Jahr bedeutet

ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Wienerberger-Aktie Investoren gebracht.

Wienerberger
16.42 CHF 0.71%
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Am 21.09.2025 wurden Wienerberger-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Wienerberger-Aktie bei 28.94 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.455 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 59.92 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Anteils am 18.09.2026 auf 17.34 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40.08 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Wienerberger einen Börsenwert von 1.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Wienerberger AG
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