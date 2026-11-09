ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden Wienerberger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16.16 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61.881 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 1’073.02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17.34 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7.30 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Wienerberger belief sich jüngst auf 1.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch