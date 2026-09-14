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Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706

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Profitables Wienerberger-Investment? 14.09.2026 10:02:17

ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wienerberger von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wienerberger von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wienerberger-Aktien verdienen können.

Wienerberger
16.82 CHF -2.48%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Wienerberger-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Wienerberger-Aktie an diesem Tag bei 14.19 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 704.970 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 18.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’830.45 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 28.30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Wienerberger belief sich zuletzt auf 1.99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Wienerberger AG
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