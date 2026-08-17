ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wienerberger von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Wienerberger-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Wienerberger-Aktie bei 14.05 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 71.174 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’476.16 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 14.08.2026 auf 20.74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47.62 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Wienerberger belief sich zuletzt auf 2.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch