|Dividendenausschüttung
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11.05.2026 10:02:59
ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So hoch ist die Dividende von Wienerberger
Anleger aufpasst: So hoch fällt die Wienerberger-Dividende aus.
Bei der Hauptversammlung von ATX-Wert Wienerberger am 07.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0.95 EUR je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Die Gesamtausschüttung von Wienerberger beläuft sich auf 104.00 Mio. EUR. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 3.71 Prozent gestiegen.
Aktie mit Dividendenrendite
Zum wien-Schluss notierte das Wienerberger-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 25.98 EUR. Die Wienerberger-Aktie wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Wienerberger-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Wienerberger-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Wienerberger-Aktie 3.10 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 3.55 Prozent.
Vergleich von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Wienerberger via wien um 21.79 Prozent verringert. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 26.19 Prozent statt.
Wienerberger- Dividendenprognose
Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0.97 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3.87 Prozent zulegen.
Kerndaten von Dividenden-Aktie Wienerberger
Der Börsenwert des ATX-Unternehmens Wienerberger steht aktuell bei 2.763 Mrd. EUR. Das KGV von Wienerberger beläuft sich aktuell auf 20.16. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Wienerberger einen Umsatz von 4.566 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 1.52 EUR.
Redaktion finanzen.ch
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