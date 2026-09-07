voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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07.09.2026 10:02:28
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in voestalpine-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades voestalpine-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die voestalpine-Aktie an diesem Tag 37.72 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die voestalpine-Aktie investiert, befänden sich nun 26.511 voestalpine-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 46.72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’238.60 EUR wert. Mit einer Performance von +23.86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von voestalpine belief sich zuletzt auf 8.01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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