voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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10.08.2026 10:02:24
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in voestalpine-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das voestalpine-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der voestalpine-Aktie betrug an diesem Tag 39.30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die voestalpine-Aktie investiert, befänden sich nun 2.545 voestalpine-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 117.40 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Papiers am 07.08.2026 auf 46.14 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17.40 Prozent erhöht.
voestalpine war somit zuletzt am Markt 7.91 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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