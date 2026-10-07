ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vienna Insurance von vor 10 Jahren verdient

Das Vienna Insurance-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18.50 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investierten, hätten nun 5.405 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 65.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 354.05 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 254.05 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance bezifferte sich zuletzt auf 8.33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch