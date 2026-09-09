ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Vienna Insurance-Aktie statt. Zum Handelsende standen Vienna Insurance-Anteile an diesem Tag bei 18.12 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 552.029 Vienna Insurance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Vienna Insurance-Anteile wären am 08.09.2026 39’580.46 EUR wert, da der Schlussstand 71.70 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 295.80 Prozent.

Der Vienna Insurance-Wert an der Börse wurde auf 9.50 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch