Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504
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09.09.2026 10:02:26
ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vienna Insurance-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Vienna Insurance-Aktie statt. Zum Handelsende standen Vienna Insurance-Anteile an diesem Tag bei 18.12 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 552.029 Vienna Insurance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Vienna Insurance-Anteile wären am 08.09.2026 39’580.46 EUR wert, da der Schlussstand 71.70 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 295.80 Prozent.
Der Vienna Insurance-Wert an der Börse wurde auf 9.50 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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