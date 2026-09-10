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Langfristige Investition 10.09.2026 10:02:28

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Verbund von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Verbund von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Verbund-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Verbund
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Am 10.09.2016 wurde das Verbund-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14.14 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 707.464 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 61.65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43’615.14 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 43’615.14 EUR, was einer positiven Performance von 336.15 Prozent entspricht.

Verbund markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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