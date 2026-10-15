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Lukratives Verbund-Investment? 15.10.2026 10:02:02

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Verbund-Aktien gewesen.

Verbund
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Heute vor 1 Jahr wurde das Verbund-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Verbund-Papiers betrug an diesem Tag 64.55 EUR. Bei einem Verbund-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.492 Verbund-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Verbund-Papiere wären am 14.10.2026 1’028.66 EUR wert, da der Schlussstand 66.40 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.87 Prozent gesteigert.

Verbund wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23.31 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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