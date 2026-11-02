ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UNIQA Insurance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem UNIQA Insurance-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8.11 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das UNIQA Insurance-Papier investiert hätte, hätte er nun 12.330 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des UNIQA Insurance-Papiers auf 17.54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216.28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116.28 Prozent vermehrt.

UNIQA Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.38 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch