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|UNIQA Insurance-Investmentbeispiel
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02.11.2026 10:02:26
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UNIQA Insurance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen UNIQA Insurance-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem UNIQA Insurance-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8.11 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das UNIQA Insurance-Papier investiert hätte, hätte er nun 12.330 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des UNIQA Insurance-Papiers auf 17.54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216.28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116.28 Prozent vermehrt.
UNIQA Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.38 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu UNIQA Insurance AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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