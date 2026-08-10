UNIQA Insurance Aktie 1004913 / AT0000821103
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10.08.2026 10:02:24
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen UNIQA Insurance-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das UNIQA Insurance-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die UNIQA Insurance-Anteile bei 7.65 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.072 UNIQA Insurance-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 235.29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18.00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +135.29 Prozent.
UNIQA Insurance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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