ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das UNIQA Insurance-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die UNIQA Insurance-Anteile bei 7.65 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.072 UNIQA Insurance-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 235.29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18.00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +135.29 Prozent.

UNIQA Insurance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch