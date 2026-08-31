ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit UNIQA Insurance-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die UNIQA Insurance-Aktie an diesem Tag bei 7.43 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.459 UNIQA Insurance-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 238.22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17.70 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 238.22 EUR entspricht einer Performance von +138.22 Prozent.

Der UNIQA Insurance-Wert an der Börse wurde auf 5.43 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch