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|Lukrative UNIQA Insurance-Investition?
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23.11.2026 10:02:22
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UNIQA Insurance gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das UNIQA Insurance-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7.77 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12.870 UNIQA Insurance-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18.44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 237.32 EUR wert. Damit wäre die Investition 137.32 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete UNIQA Insurance eine Marktkapitalisierung von 5.66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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