ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der UNIQA Insurance-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7.63 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 131.062 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 18.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’450.85 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 145.09 Prozent vermehrt.

UNIQA Insurance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch