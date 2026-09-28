Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’023 0.6%  SPI 19’864 0.5%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’463 0.2%  Euro 0.9455 0.2%  EStoxx50 6’312 0.1%  Gold 4’148 -3.3%  Bitcoin 68’921 -1.7%  Dollar 0.8309 0.2%  Öl 107.5 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Boeing-Aktie in Rot: Neue Software-Panne bei der 737 Max
Aktien von NVIDIA und Palantir im Fokus: Sovereign AI wird zur neuen KI-Wette
Meta-Aktie im Minus: Gerichts-Urteil zu Cambridge Analytica im Fokus
Apple-Aktie sinkt: Patent-Urteil fordert Milliarden-Dollar-Betrag
Suche...
Plus500 Depot

UNIQA Insurance Aktie 1004913 / AT0000821103

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrativer UNIQA Insurance-Einstieg? 28.09.2026 10:02:19

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UNIQA Insurance gewesen.

UNIQA Insurance
17.59 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der UNIQA Insurance-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7.63 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 131.062 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 18.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’450.85 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 145.09 Prozent vermehrt.

UNIQA Insurance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UNIQA Insurance AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?