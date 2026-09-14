ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die UNIQA Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen UNIQA Insurance-Anteile an diesem Tag bei 5.75 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1’739.130 UNIQA Insurance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31’582.61 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 11.09.2026 auf 18.16 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 215.83 Prozent.

UNIQA Insurance war somit zuletzt am Markt 5.57 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch