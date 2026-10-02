ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor einem Jahr verdient

STRABAG SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78.90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.267 STRABAG SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (102.60 EUR), wäre die Investition nun 130.04 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 30.04 Prozent vermehrt.

STRABAG SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12.08 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch