STRABAG Aktie 3464109 / AT000000STR1
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25.09.2026 10:02:17
ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in STRABAG SE-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der STRABAG SE-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 29.96 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 333.778 STRABAG SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 105.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35’180.24 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 251.80 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE bezifferte sich zuletzt auf 12.17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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