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Lohnende STRABAG SE-Anlage? 09.10.2026 10:02:31

ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine STRABAG SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in STRABAG SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

STRABAG
94.09 CHF 0.53%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit STRABAG SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 36.10 EUR. Bei einem STRABAG SE-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27.701 STRABAG SE-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’803.32 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 08.10.2026 auf 101.20 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 180.33 Prozent zugenommen.

STRABAG SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11.80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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