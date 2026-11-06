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|Lohnender Raiffeisen-Einstieg?
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06.11.2026 10:02:07
ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raiffeisen-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Raiffeisen-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Raiffeisen-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14.98 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 667.557 Raiffeisen-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39’352.47 EUR, da sich der Wert einer Raiffeisen-Aktie am 05.11.2026 auf 58.95 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 293.52 Prozent.
Jüngst verzeichnete Raiffeisen eine Marktkapitalisierung von 19.67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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